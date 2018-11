La Lega schiera una donna contro Orsi

Ilenia Tisato lancia il guanto di sfida a Valter Orsi. Il suo nome era nell’aria ma mancava l’ufficialità perché serviva l’ok decisivo del vertice nazionale del partito. Matteo Salvini ha detto sì e promesso di venire a Schio per sostenere la sua candidata che dovrà sconfiggere, oltre che le altre liste o coalizioni di centro, centrosinistra e sinistra, anche le civiche a sostegno dell’ex esponente leghista, sindaco in città da quattro anni e che sta già battendo i quartieri con “Noi cittadini” per lanciare la sua candidatura. LA CANDIDATA. Ilenia Tisato, 47 anni, geometra, titolare di uno studio tecnico, da quest’anno segretaria della Lega scledense, subentrata a Mario Pegoraro sarà sostenuta anche da “Siamo Veneto”, nella cui compagine militano Federico Dalle Vedove e Mauro Tessaro, eletti nel 2014 nella coalizione di Orsi. La candidatura “rosa” pare stia raccogliendo in città molti consensi e adesioni di cittadini e personalità al di fuori dei partiti, al punto che sarà presente anche una lista “Ilenia Tisato Sindaco”. Quindi la coalizione diventa a tre, con porte aperte ad altre “new entry”. «Dopo gli ultimi anni in cui questa meravigliosa città che è Schio si è come assopita - spiega Tisato - ed è rimasta ferma mentre tutto intorno corre, è giunto il momento che il comune capofila dell’Alto vicentino riprenda il suo ruolo di protagonista attraverso un percorso condiviso con i cittadini e per i cittadini». Dalla Lega poche parole ma anche molte certezze: «Con Ilenia ce la possiamo fare». L’OBIETTIVO. In attesa dell’avvio della campagna elettorale e dell’arrivo in città dei pezzi grossi leghisti regionali e nazionali ma anche di Antonio Guadagnini, consigliere regionale di “Siamo Veneto”, si delinea quello che sarà l’obiettivo della coalizione, ovvero quello di strappare uno dei due posti al probabile ballottaggio di primavera. E magari andare alla resa dei conti con Orsi, di cui Tisato fu sostenitrice attiva nella sua precedente candidatura a sindaco contro Luigi Dalla Via, che lo sconfisse per un soffio. GLI ALTRI. Il coordinamento regionale del Veneto di Forza Italia, su proposta di quello provinciale di Vicenza, ha nominato Marco Tolettini attualmente capogruppo in Consiglio comunale di Schio, delegato comunale. Tolettini sarà pertanto il responsabile delle trattative con le forze politiche locali per stabilire le alleanze in vista delle amministrative del 25 maggio. Allo stato attuale e vista la dichiarata posizione di Orsi che non vuole partiti a sostegno della sua candidatura, Forza Italia ha due vie percorribili: ocorrere da sola, come fece nel 2014 o tentare l’alleanza proprio con Lega e Tisato. Molto dipenderà dalle scelte fatte a livello regionale e nazionale in vista della tornata elettorale. Si attendono le mosse del Pd, che dovrebbe a breve avviare la corsa verso le amministrative 2019. Intanto Carlo Cunegato di “Tessiamo Schio”, alla guida stavolta di “Coalizione civica”, pare intenzionato a correre in proprio, almeno al primo turno, forte anche dei notevoli consensi personali su cui può contare. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Sartori