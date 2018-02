Tutti pazzi per la dama ai campionati regionali

Appassionati da tutto il Veneto si sfidano all'ultima pedina per conquistare il titolo di campioni regionali di dama italiana a Isola vicentina. La competizione, organizzata nella sala polivalente del Comune dal locale circolo damistico A.S.D. “G. Rizzi”, dal presidente regionale della Federazione Italiana Dama, Dino Bellin, e dal delegato provinciale FID Giuseppe Zanella, ha attirato adulti e ragazzi pronti a cimentarsi in avvincenti partite per aggiudicarsi l'ambito trofeo. I giocatori sono stati suddivisi in quattro gruppi in base alla classifica nazionale FID. Se nel primo gruppo si è aggiudicato la vittoria Sandro Chieregato del Circolo “Clodiense” di Venezia, seguito da Gianfranco Menapace dello stesso circolo e da Michele Peruch del “Dama Club Orsago”, nel secondo gruppo il primo premio è andato a Paolo Ardizzon del “Clodiense”. Nel terzo gruppo, invece, il primo gradino del podio è andato ad ex-equo a Vincenzo Campo di Malo, iscritto al “G. Rizzi” di Isola Vicentina e Bruno Martinelli del “E. Molesini”. Anche i giovani Junior Under 16 hanno dato prova di abilità: il primo classificato è stato Mattia Scaggiante del “Dama Club Orsago”, seguito da Omar Tagliaro di Montecchio Precalcino iscritto al “G. Rizzi” e Alessandra Contin del "Fulvio Campanati”. Presenti alle premiazioni il sindaco Francesco Gonzo e il presidente onorario FID Walter Signori. Il Circolo "G. Rizzi" di Isola Vicentina, invece, è stato premiato per la propria attività con l'onorificenza "Dama d'Oro" e proposto per l'assegnazione da parte del CONI della Stella di Bronzo per meriti sportivi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.P.