La differenziata vola e Legambiente premia

Karl Zilliken La differenziata vola ed il Comune ottiene la menzione “Rifiuti free” da Legambiente. Isola era ad un passaggio decisivo, dopo la scelta di modificare radicalmente il sistema di raccolta dei rifiuti, passando dal conferimento stradale a alla raccolta porta a porta spinta, con il mantenimento solo dell'umido stradale. Una decisione presa nel 2015, che aveva anche sollevato polemiche da parte della minoranza. A distanza di anni e con il sistema ormai entrato a regime, i dati certificati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto segnano un aumento record della percentuale relativa alla differenziata, che partendo dal 61,4 per cento è schizzata al 74,6 per cento. E questo ha anche portato ad una progressiva diminuzione della produzione pro-capite dei rifiuti, che è scesa da 112,6 chili nel 2015 ai 63 del 2016 con l'arrivo a 43 chili per cittadino in questo 2017. Una diminuzione che sfiora l'80 per cento e con le tariffe che hanno subito anche una sostanziale diminuzione. (...)

