Interrogazioni al sindaco Le può firmare il

I cittadini entrano in consiglio, ma solo se “italiani”. La nuova partecipazione popolare introdotta da Schio esclude chi non ha la cittadinanza e il Pd non ci sta. Dopo nove mesi di lavoro, una commissione formata appositamente ha elaborato uno strumento innovativo che porterà Schio in una nuova dimensione. Si cerca una risposta diretta da sindaco o assessori? Molto bene: si redige un documento, che passa al vaglio della stessa commissione e del presidente dell'assemblea. Dopo un’attenta selezione, il cittadino può mettersi per qualche minuto alla pari dei consiglieri comunali e “firmare” un ordine del giorno cui la giunta dovrà dare una risposta. Un'innovazione che, però, per il Partito democratico, attivo estensore del nuovo “Regolamento per l'istituto della partecipazione popolare” avrebbe dovuto essere radicale: «È stato un percorso lungo nove mesi, con analisi, commenti e riscritture – ha spiegato Giovanni Battistella, capogruppo Dem-. Mi sono interrogato sul ruolo del consigliere comunale e sul fatto che forse dovremmo essere noi consiglieri ad avvicinare la città alla politica. Se vogliamo proprio dotare la città di questo strumento, dobbiamo farla completa. La commissione, invece, ha dato una possibilità limitata solo ai residenti che abbiano la cittadinanza italiana e che siano iscritti alle liste elettorali. Il diritto di portare un contributo deve essere esteso a tutti, stranieri residenti compresi. Chi lavora e paga le tasse qui deve essere incluso. Ho preso atto che non sarebbe stato fatto. Dopo la stessa battaglia per la composizione dei consigli di quartiere e le primarie aperte a tutti, non possiamo lasciare fuori questa istanza. È stato davvero un buon lavoro di squadra, ma votiamo contro». Alessandro Maculan, capogruppo della lista di maggioranza “Noi Cittadini” che per prima ha proposto questa innovazione ribatte: «Non voglio in alcun modo sentire parlare di razzismo. Mi spiace riscontrare il voto contrario. Ognuno è libero di pensarla come crede ma non ha senso votare contro un intero impianto dopo mesi di discussione proficua che hanno prodotto un ottimo risultato e che hanno coinvolto anche la sistemazione complessiva del regolamento con i tempi degli interventi, alcuni refusi ed incompatibilità. Siamo sempre stati fermamente contrari ad estendere questo diritto ai residenti senza cittadinanza per due motivi: il primo è che si tratta di uno strumento sperimentale che rischia di superare le prerogative dei consiglieri e non possiamo estenderlo a chi non ha i diritti politici. In secondo luogo, volevamo mantenere omogeneità: chi vota i consiglieri potrà accedere al nuovo istituto». Il vicepresidente del consiglio, Alessandro Gori, ha chiuso: «È stato esaminato tutto il regolamento per il funzionamento del consiglio. Sulla partecipazione, il testo iniziale è stato migliorato grazie anche alla disponibilità della struttura». Le novità, approvate con i 4 voti contrari del Pd e l'astensione di Carlo Cunegato di “Tessiamo Schio” entreranno in vigore da luglio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Karl Zilliken