Il giovane filosofo cura in Canada i disturbi mentali

Dal liceo classico Zanella di Schio al Canada per studiare la filosofia applicata alla cura dei disturbi mentali. La storia di Federico Zilio, piovenese di 27 anni, non è solo quella di un giovane partito dal paese alle pendici del Summano per inseguire i suoi sogni oltre oceano, ad Ottawa la capitale del Canada, ma è anche quella di un riconoscimento dato al valore dei ricercatori italiani all'estero. Con tenacia, infatti, questo giovane, conosciuto in paese per l'impegno nel mondo dell'associazionismo locale, ha deciso di proseguire il suo percorso accademico inviando al protagonista della sua tesi di laurea magistrale, il neuropsichiatra e filosofo di fama internazionale Georg Northoff, la richiesta di poter collaborare con il suo team nel Royal Ottawa Mental Health Centre. Il luminare ha accettato dando così a Federico la possibilità di specializzarsi per sei mesi in Canada. « Dopo il liceo classico Zanella, mi sono iscritto al corso di laurea triennale in filosofia a Padova dove fin dal primo anno mi sono interessato a tematiche legate agli sviluppi attuali delle neuroscienze, alla coscienza e ai rapporti tra mente e corpo- spiega Zilio- Dopo la tesi magistrale, che trattava il concetto recente di "neurofilosofia", sono riuscito ad ottenere un posto nel dottorato di ricerca in filosofia di Padova, persorso che prevede la possibilità di passare un periodo in un'università estera, ed io, avendo analizzato le opere e gli articoli scientifici di Northoff che lavora a Ottawa, ho pensato di chiedergli se fosse interessato ad accogliermi nel suo team». Alla risposta positiva dell'illustre neuropsichiatra è iniziata l'avventura oltre oceano: « Sin da subito Ottawa si è rivelata una metropoli accogliente- spiega Federico- La mia giornata tipo è concentrata sullo studio e la ricerca: vado in laboratorio, dove ho la mia scrivania, e passo la giornata scrivendo articoli, partecipando alle settimanali riunioni di laboratorio, confrontandomi con altri ricercatori che provengono da altre discipline come neuroscienze, medicina, psicologia e con il dottor Northoff. Il Royal Ottawa Mental Health Centre, infatti, si occupa di fornire aiuto e cure per persone con disturbi mentali e al contempo finanzia la ricerca in questo campo. Negli ultimi tempi mi sono occupato di una situazione clinica non prettamente legata a disturbi cognitivi, la sindrome Locked-in, durante la quale il paziente, a causa di un preciso danno cerebrale o come conseguenza di alcune malattie neurodegenerative, non riesce più a muovere il corpo, se non gli occhi, tuttavia rimane generalmente cosciente dell'ambiente circostante. L'obiettivo è stato quello di studiare e analizzare tutte le caratteristiche fisiche e psicologiche della sindrome, attraverso i numerosi articoli pubblicati a riguardo negli ultimi 50 anni e, conseguentemente, di sviluppare delle ipotesi maggiormente filosofiche sul concetto di coscienza, a partire dai dati clinici». Sull'esperienza canadese e il suo futuro Federico conclude: « Poter dedicare del tempo interamente alla ricerca è molto importante per la mia crescita formativa. Per non parlare dell'opportunità di migliorare la lingua inglese fondamentale nel mio ambito di studio. Le prospettive future sono varie, ma ancora non ben definite: vorrei cercare un posto come assegnista di ricerca all'università di Padova o comunque in una università in Italia, ma tengo in considerazione anche l'estero. In alternativa mi piacerebbe insegnare filosofia nelle scuole superiori». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Panizzon