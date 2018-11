Giovani e over 40, in 11 mila cercano lavoro

Giovani neo diplomati e cinquantenni con la voglia di rimettersi in gioco. Sono questi i due volti di una stessa medaglia: quella della disoccupazione nell'Alto vicentino che continua ad avere numeri importanti. I loro sguardi si incrociano nei corridoi del centro per l'impiego con sede in via Righi a Schio. L'età è diversa, ma l'obiettivo comune: avere la possibilità di mettere in pratica le proprie competenze e ottenere un contratto che, seppur a tempo determinato, dia loro stabilità economica. «Ogni giorno riceviamo un centinaio di persone- spiega Giuseppe Mafrica, responsabile del centro per l’impiego di Schio- Ad oggi la la situazione relativa alla disoccupazione vede 11.255 persone inoccupate di cui 6270 sono donne e 4985 sono uomini». Se la maggior parte degli iscritti al centro per l'impiego, 1375, sono ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni, diplomati in licei o istituti tecnico professionali, cui si aggiungono le registrazioni di 1260 giovani tra i 25 ed i 30 anni e di altre 1100 persone fra i 30 e 34 anni, sorprendono i dati relativi a coloro che ricercano lavoro dopo i 40 anni. « Abbiamo accolto 1215 richieste di persone tra i 40 e 44 anni e 1295 iscrizioni di utenti fra i 45 e 49 anni che si sono rivolti allo sportello per rimettersi in gioco cercando una nuova occupazione. Nello specifico fra le donne a richiedere un lavoro sono 770 quelle di età fra i 45 e 49 anni- prosegue il responsabile- Non mancano le giovanissime: sono 85 quelle dai 15 e 19 anni che vorrebbero lavorare. Per gli uomini, invece, 110 cercano occupazione tra i 15-19 anni, 705 fra i 20 e i 24 anni, 580 tra i 25 e 29 anni, 415 fra i 30 e i 34 anni, 395 fra i 35 e 39 anni, 470 fra i 40 e 44 anni, 525 fra i 45 e 49 anni, 490 fra i 50 e 54 anni, 580 tra i 55 e 59 e 500 sono gli uomini di età fra i 60 e 64 anni». Dall'altra parte le aziende hanno richieste specifiche: «Richiedono personale tecnicamente qualificato e che sappia le lingue- precisa Mafrica- Il settore in cui si trova più occupazione è quello metalmeccanico». Se gli adulti vogliono rimettersi in gioco, i giovani chiedono almeno di iniziare a lavorare: «Ho fatto l'impiegato in uno studio commercialista poi il magazziniere edile, sempre a tempo determinato, ora, facendo il servizio civile a San Vito di Leguzzano, ho capito che mi piacerebbe lavorare nel sociale, ma guardandomi intorno penso che sia vero il detto "l'Italia non è un paese per giovani". Vorrei lavorare per iniziare ad avere una stabilità economica». Gianmarco, 24 anni, è uno dei 14 ragazzi, dai 18 ai 30 anni, che si è iscritto al progetto "Attiv.Azione", ideato dal Comune di Santorso con S.Vito di Leguzzano, Valli del Pasubio, Fabbrica Alta Formazione, Veneto Lavoro e finanziato dalla Fondazione Cariverona, che con l'aiuto di professionisti, accompagnerà i giovani dei tre comuni nell'inserimento lavorativo con stage retribuiti, da marzo 2019, in aziende del territorio. «Con incontri individuali e di gruppo lavoreremo sulle competenze dei ragazzi- spiega Lisa Dal Castello di Fabbrica Alta Formazione- Le aziende chiedono soft skills come adattabilità, positività nelle relazioni e nel lavoro, gestione dello stress, curiosità. Rafforzando l'autostima dei giovani uniremo le loro potenzialità alle necessità aziendali». « La complessità sociale che determina lo stato di disoccupazione chiama in causa anche noi amministratori comunali- conclude il sindaco di Santorso, Franco Balzi- In Italia ci sono 2 milioni di giovani che necessitano di una prospettiva futura e per arginare la loro fuga all'estero è nostro dovere offrire loro iniziative come questa per dargli la possibilità di lavorare». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Panizzon