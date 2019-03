SCHIO. Un percorso di studi interrotto anzitempo, in attesa di un lavoro che ancora non c’è. Se le motivazioni che portano gli adolescenti ad abbandonare, anche solo momentaneamente la scuola sono diverse e molto spesso personali, il fenomeno ha iniziato a diffondersi anche nel nostro territorio. Nel 2018, infatti, sono stati 195 i ragazzi di età compresa fra i 15 ed i 19 anni che si sono rivolti al Centro per l'impiego di Schio per cercare un lavoro dopo aver lasciato gli studi. Di questi 85 sono femmine e 110 maschi.

I giovani che abbandonano la scuola e iniziano a cercare lavoro si rivolgono anche al Centro per l'impiego di Schio. «Come Cpi in Veneto offriamo colloqui di orientamento al ragazzo e alla sua famiglia - spiega Lisa Rigadello di Veneto Lavoro - con informazioni sulle scuole superiori o i centri di formazione professionale, sul mercato del lavoro, sull'apprendistato».