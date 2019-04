Città dello sport, sogno da 10 milioni

Schio fa il primo passo nel cammino per diventare Città europea dello sport nel 2022. Lo fa con il supporto del Coni e un progetto che potrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro per reinventare lo stadio De Rigo ma soprattutto passando per le oltre 100 associazioni sportive del territorio: «Questo percorso va oltre la giunta, ma andrà portato avanti da chiunque guiderà la città», spiegano il sindaco Valter Orsi e l’assessore allo sport, Aldo Munarini. LA CANDIDATURA. Non si tratta solo di un “titolo” da esibire per un anno e mettere in curriculum, ma l’etichetta di “Città europea per lo sport” promossa dall’associazione no profit belga “Aces” consente di richiamare atleti, accompagnatori e turisti per mettere il “turbo” al territorio, promuovendo al tempo stesso le associazioni locali. Uno degli obiettivi è anche quello di collegare tra loro tutte le società che si occupano delle discipline più diverse per fare in modo che si apra un dialogo pronto ad andare oltre il traguardo del 2022. Schio, non appena si è aperta l’occasione, è stata la prima ad inviare il suo curriculum per trovare spazio in una rosa di otto contendenti, tra cui poi saranno scelte quattro vincitrici. Per sapere se la candidatura avrà successo, servirà del tempo. Almeno un anno. LO STADIO. L’ufficializzazione della candidatura è stata anche l’occasione per presentare alcuni disegni di quello che potrebbe diventare in futuro l’impianto di via Riboli. Con un progetto da 10 milioni, infatti, oltre ad un sostanziale rinnovamento che comporterà anche alcune scelte urbanistiche, l’obiettivo è quello di intercettare gli atleti paralimpici per offrire loro un polo d’eccellenza ed un punto di riferimento nazionale, Anche per questo, nella ristrutturazione generale, se la foresteria è già in grado di ospitare 25 persone, l’obiettivo è di ampliare la capienza ad 80 posti. I COMMENTI. Il presidente del Coni Veneto, Gianfranco Bardelle, è al fianco della Città dell’Omo: «Schio è un centro sportivo importante per la nostra regione, ma è stato anche un centro federale che ha sfornato tantissimi campioni. Lo sport è una risorsa indispensabile per una nazione civile. Rappresentiamo la seconda regione più “sportiva” in Italia ed i nostri 200 mila volontari danno il loro tempo per portare via i ragazzi dalla strada. Questa richiesta è un segnale importante così come la volontà di rimettere mano all’impianto». Per patrocinare questa richiesta, non poteva esserci madrina più azzeccata di Raffaella Masciadri. “Mascia”, infatti, oltre ad essere un monumento per la pallacanestro scledense, è presidente della Commissione atleti del Coni: «Schio è la città ideale per questo progetto. Sono qui da 15 anni ma ho capito da subito che qui si respirava sport. Ed è proprio lo sport che mi ha insegnato tanto e mi ha formata: questa proposta deve essere vista anche per il valore sociale». Orsi e Munarini commentano mettendo un “punto” agli ultimi cinque anni di gestione dello sport in città: «È un percorso che vogliamo proseguire, anche perché il mondo dello sport ha portato in città molte persone, non solo atleti. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a valorizzare le società sportive, vere e proprie scuole fuori da scuola. È infatti la loro candidatura». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

