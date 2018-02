SCHIO. Va bene dare gas e piegare, ma ogni tanto è anche bello mollare frizioni e acceleratori. I puristi potranno dire di no, ma un folto gruppo di bikers volontari ha impugnato motoseghe, rastrelli e accette e ha ripulito una tagliafuoco nei boschi del Tretto. Se da un lato le cronache narrano talvolta di scorribande di bikers sconsiderati che rovinano l'ambiente, dall'altro ci sono anche quelli che si impegnano concretamente per la tutela del territorio o che mettono in atto azioni di solidarietà. È proprio il caso dei motociclisti dell'associazione “Escursionisti su ruote Veneto” che insieme ai colleghi dei motoclub di Schio e Cogollo del Cengio, si sono rimboccati le maniche e hanno rimesso a nuovo una sterrata tagliafuoco nella zona collinare tra Piane e il Tretto lunga quasi 10 km.