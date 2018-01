Alpinista scivola e muore sul Pasubio

Karl Zilliken Tragedia sulla strada delle 52 Gallerie. Luca Mottin, artigiano di 47 anni che abitava a Fara Vicentino ha perso la vita dopo un volo di 300 metri mentre, a 1.800 metri di quota, si trovava nella parte finale della famosa strada che conduce al rifugio Papa, in alta Val Canale, sul confine tra il Veneto ed il Trentino Alto Adige. Saranno i carabinieri della stazione di Valli del Pasubio, intervenuti per il rilievi dopo il recupero della salma, a stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente anche se, con ogni probabilità, la causa è da ricercare in un passo falso sulla neve ghiacciata che l’avrebbe portato a perdere l’equilibrio. L’ALLARME. L’allarme è stato dato poco prima delle 12 da un gruppo di escursionisti che si trovava sul versante opposto, alla Galleria d’Havet. Hanno segnalato quella che all’apparenza sembrava essere una frana, con grossi massi che rotolavano verso valle, ma anche con una traccia che avrebbe potuto far pensare alla scivolata di una persona. (...)

