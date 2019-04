Nuova piazza Domani arriva il taglio del nastro

Taglio del nastro e cerimonia per la nuova piazza attesa da decenni in paese. L’appuntamento è per domani a partire dalle 17 organizzato da Comune in collaborazione con i gruppi e le associazioni sovizzesi. Alla presenza del sindaco, Marilisa Munari e della Giunta e del presidente del consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, si inizierà con la benedizione della nuova piazza Manzoni cui seguiranno tre inaugurazioni che riguarderanno il monumento degli alpini, della Fidas e dell’intitolazione della piazzetta delle poste all’alpino Roberto Pozza. Seguirà un intervento degli studenti del comprensivo e la presentazione del progetto Solez per una mobilità sostenibile. Alle 18 sarà la volta dell’inaugurazione vera e propria dello slargo con il discorso del primo cittadino e delle autorità presenti e subito dopo si esibiranno la Pedrollo Band, la Banda Rossini, il coro San Daniele. Saranno presenti alla cerimonia la Fidas di Sovizzo e Tavernelle, i gruppi alpini di Sovizzo e Tavernelle, gli scout, l’associazione Sub Vicum e il comitato genitori delle scuole. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.