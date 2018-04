Nasce il circolo di burraco per allenare la mente

Sovizzo ha un nuovo circolo di burraco. L’iniziativa nasce dalla collaborazione del Comune insieme all’associazione Sub Vicum e ha l’obiettivo per incentivare le occasioni di aggregazione nel centro di via Cavalieri di Vittorio Veneto, in particolar modo per quanto riguarda la presenza al femminile. Il circolo mette a disposizione circa 60 posti nella sua sede, aperta tutti i giorni a partire dalle 14 e negli orari di apertura del centro Sub Vicum. L’inaugurazione, cui seguirà un buffet, è prevista domani dalle 15.30 ma già da oggi dalle 14 ci sarà una gara di burraco, organizzata in collaborazione con il circolo burraco di Vicenza. «Visto che da qualche anno si sta registrando una presenza femminile sempre crescente - dichiara il sindaco Marilisa Munari - era doveroso promuovere iniziative di aggregazione che coinvolgessero maggiormente le donne. Grazie all’impegno della consigliera Cinzia Mosele, che ha la delega alle pari opportunità per il nostro Comune, è stato quindi introdotto questo nuovo gioco che, oltre ad aver accresciuto le presenze nel centro, aiuta anche i giocatori a tenere la mente ben allenata grazie ai ragionamenti e alla strategia che richiede». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.