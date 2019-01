Mercato È meglio trasferirlo che dividerlo

Meglio un mercato trasferito che diviso in due parti. È l’intento dell’Amministrazione comunale che, in occasione dell’inizio lavori del primo stralcio della nuova piazza, ha deciso di spostare il mercato settimanale del lunedì. Fino ad oggi, infatti, l’area occupata dagli stand comprendeva, oltre a piazza Manzoni, anche via Cavalieri di Vittorio Veneto e la prima parte di via Leopardi mentre d’ora in poi il mercato verrà spostato in una piccola area dello slargo principale del paese e lungo via Manzoni. Il sindaco Marilisa Munari ha recentemente firmato un’ordinanza apposita riguardante la nuova sistemazione. Il documento precisa che il mercato sarà attivo ogni lunedì dalle 8 alle 13 e i titolari della concessione potranno accedere all’area a partire dalle 7 con l’obbligo di occupare il proprio parcheggio non oltre le 8. I venditori non potranno installarsi nel mercato prima delle 7 e non sgombrare prima delle 13, se non per gravi intemperie o in caso di provata necessità. Nell’area del mercato non si potrà transitare dalle 7 alle 14 di ogni lunedì mattina. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.