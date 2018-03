In 10 incontri le strategie per trovare un lavoro

A Sovizzo arriva il job club. Il progetto, nato per contrastare la disoccupazione, è promosso dal Comune e sostenuto grazie all’impegno della fondazione Cariverona, che fornisce un supporto ai disoccupati nella scoperta e valorizzazione delle proprie capacità, e conoscenza del mercato del lavoro locale e regionale. L’attività si rivolge a chi sta cercando lavoro, oppure desidera cambiarlo. Dieci gli appuntamenti in programma e il primo è fissato per questa mattina alle 9.30 nella Casa delle Associazioni, in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Durante gli incontri i partecipanti saranno guidati nell’affrontare tematiche come la propria auto-analisi con il bilancio delle competenze, la preparazione della propria presentazione, l’individuazione di aziende o settori, lo scambio di contatti e di informazioni. Il progetto si rivolge a persone disoccupate dai 18 ai 40 anni, che rappresentano la fascia d’età dove sono presenti più inattivi e hanno la necessità di ricevere un supporto per l’identificazione di obiettivi professionali e strategie di ricerca. Per partecipare occorre comunicare i propri dati, come email e data di nascita, contattando anche via web il job club. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.