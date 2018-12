«A fianco della Regione per le montagne devastate»

Sovizzo a fianco della Regione per aiutare il Veneto colpito dal maltempo. Adesione all’unanimità del Consiglio al documento presentato. «Ci attiveremo in ogni forma di supporto organizzativo – ha detto il sindaco, Marilisa Munari – promuovendo e partecipando ad iniziative di solidarietà e raccolta fondi per territori come l’Altopiano e il Bellunese, che sono state duramente colpiti dal maltempo. Pensiamo anche di aderire alla proposta presentata dal Consorzio del formaggio di Asiago, di cui fa parte un caseificio di Sovizzo, per il ripristino delle malghe altopianesi». Fabio Ghiotto, consigliere delegato alla protezione civile, ha ricordato che il distaccamento di Sovizzo è stato impegnato con quattro volontari nel bellunese. «La nostra protezione civile era a Perarolo di Cadore, in località Busa del Cristo, dove una frana rischiava di cadere su un fiume facendolo esondare. Sono andato in Altopiano e ho visto i danni. Questa è una iniziativa a cui dobbiamo partecipare». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.