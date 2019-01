Volteggi al palazzetto Week-end sulle rotelle

Coreografie mozzafiato, sinuosi volteggi ed eleganti esecuzioni delle figure previste dalla disciplina. Il tutto con maschere, trucco e anche costumi. Si terranno nell’intenso fine settimana di sabato 19 e domenica 20 gennaio, all’interno del palazzetto dello sport di Montebello Vicentino, i campionati regionali di pattinaggio artistico dei gruppi di spettacolo. In occasione della manifestazione, confluiranno in paese oltre settecento tra pattinatrici e pattinatori di una trentina di società da ogni parte del Veneto. In pista, ci saranno gruppi composti da quattro fino a diciotto atleti, dalle categorie promozionali a quelle ufficiali di federazione, dai giovanissimi ai senior. Il programma dell’evento, che è promosso da Montebello Hockey e Pattinaggio con Aics Vicenza, avrà inizio sabato dalle 16.30 per proseguire domenica alle 10.40 e alle 17. Le premiazioni sono previste sabato alle 20 e domenica alle 12.30 e ancora alle 20. «Le gare di Montebello sono l’esordio dell’anno sportivo per la disciplina in questione - spiegano i responsabili della società ospite, Erica Gonzati e Giovanni Martelletto - e soprattutto sono un importante banco di prova in cui i vari gruppi partecipanti porteranno le nuove coreografie, i nuovi costumi e l’estro in un trofeo da sempre spettacolare». Ingresso libero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.