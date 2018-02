Mamma di tre bambini sconfitta dalla malattia

È morta nel giro di poche settimane a causa di un tumore fulminante Katiuscia De Marchi, 39 anni, di Montebello, venuta a mancare giovedì mattina all’ospedale “Fracastoro” di San Bonifacio, dov’era nato il figlio più piccolo, l’ultimo di tre. «Era un angelo e come gli angeli se n’è andata in un giorno di pioggia - racconta con le parole rotte dal dolore il marito, Nicola Kevin Dalla Gassa -. È stata eroica fino alla fine. Le sue ultime parole sono state per i bambini. “Prenditi cura di loro”, mi ha detto». Un vuoto che lo ha lasciato nel dolore più profondo e che ha scosso l’intera comunità di Montebello dove la coppia si era stabilita da dodici anni, durante i quali sono nati i figli che oggi frequentano le scuole del paese. Originaria di Ospedaletto, nella Bassa Padovana, Katiuscia da giovane si era trasferita con la famiglia a Chiampo, dove aveva conosciuto Nicola, di Arzignano. Prima di ammalarsi dava una mano nell’azienda del marito, che ha sede ad Arzignano e si occupa di commercio delle pelli in tutto il mondo, ma soprattutto seguiva la famiglia nelle varie esigenze dei figli piccoli. «Aveva sempre desiderato avere dei figli ed era una mamma esemplare, anche quando era stanca per aver lavorato in ufficio e a casa, restava su ore la sera per loro. Era gentile, sorridente, semplice, solare, dolce, serena, trasparente, onesta con tutti. Riusciva a fare rete e a creare legami solidi. Ha messo equilibrio nella mia vita, mi ha dato stabilità e la forza di andare avanti anche nei momenti più difficili. Con lei ho passato gli anni migliori della mia vita. Stento ancora a credere come una persona speciale com’era Katiuscia abbia potuto lasciare questa terra e in modo così brusco». A colpirla un male che è stato inarrestabile. Diagnosticato ai primi di gennaio, nel giro di un paio di mesi ha portato al tragico epilogo. «Le abbiamo provate tutte, siamo stati anche fuori dal Veneto ma non c’è stato nulla da fare - racconta il marito -. Gli stessi oncologi sono rimasti sconcertati dalla velocità con cui la malattia ha progredito». In paese è forte il cordoglio per la scomparsa di Katiuscia De Marchi, che era molto conosciuta per l’impegno nel mondo della scuola e per portare avanti le attività nelle associazioni dove sono presenti i figli. «Era molto legata alle altre mamme della scuola, più volte le era stato chiesto se voleva diventare rappresentante di classe», racconta l’assessore Roberta Sinico. «Si era fatta presto ben volere per le sue doti, non si tirava mai indietro quando c’era da fare qualcosa», aggiunge Dennis Tognolo, presidente della pro loco, gruppo in cui molti soci avrebbero voluto che entrasse a far parte. Sulla pagina Facebook del marito non si contano i commenti di vicinanza al messaggio di commiato scritto pochi momenti dopo che Katiuscia è spirata. «Sei stata la luce che ha illuminato la mia vita - ha scritto - oggi che ti sei spenta si è aperta una ferita che non si potrà mai rimarginare. A presto Amore Mio». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Guarda