La carica degli 8 mila “Tra visele e olivari”

Sono stati quasi ottomila i podisti che hanno partecipato alla quinta edizione di “Tra Visele e Olivari” che ieri ha popolato le colline e la pianura di Montebello e Gambellara andando oltre le previsioni degli organizzatori del Gruppo Podistico Montebello. Complice il bel tempo, il giorno dopo l’avanzamento delle lancette dell’orologio per l’ora legale le biglietterie della marcia non competitiva Fiasp in piazzale del Donatore, in zona impianti sportivi, sono state prese d’assalto fin dal primo mattino. Un’ottantina i gruppi presenti, provenienti da ogni parte del Veneto, e in particolare dal Vicentino e dal Veronese, ma anche da fuori regione, con arrivi perfino dalla provincia di Bergamo e addirittura di marciatori toscani di Lucca. «A piacere e ad attirare i camminatori - spiega il referente del Gruppo Podistico, Graziano Sitara - è l’offerta dei percorsi, dai 4,5 chilometri fino ai 32, con tragitti intermedi da 7, 12 e 20, con diverse lunghezze e difficoltà in un territorio, tra vigneti e uliveti, che è attraversato nel rigoglio dell’inizio della primavera con la possibilità di oltrepassare le mura del suggestivo castello dei Maltraversi, aperto per l’occasione». Poderosa la macchina organizzativa che ha mobilitato più di duecento volontari, dalle Pro loco di Montebello e Gambellara, alla Protezione civile, Alpini, Fidas, Mcl, Gs Montebello, Comitato Genitori, associazione Noi e Voi, Carabinieri in congedo, Comitato Festa del Vino e Sagra del Carmine. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Guarda