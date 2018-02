Castelli e museo Scatta lo sconto per attirare turisti

Un biglietto cumulativo per visitare le Priare, i castelli di Romeo e Giulietta e il museo “Zannato” di Montecchio. È la novità introdotta quest’anno da Comune e pro loco, a cui è stata data la gestione dei tre luoghi, per incentivare la scoperta dei luoghi castellani ricchi di storia e cultura. «Il biglietto cumulativo dà la possibilità di visitare i tre siti pagando 2 euro a biglietto anziché 3 - spiega Giuseppe Ceccato, presidente della pro loco -. In pratica con 6 euro si possono visitare i tre siti accompagnati dai nostri trenta “ciceroni”». E proprio oggi, domenica 25 febbraio, prenderà il via la nuova stagione turistica castellana. Dopo la pausa invernale verranno riaperte le cave sotto la rocca Capuleti. I visitatori saranno accolti, dalle 15 alle 18.30, con un tocco di romanticismo: riceveranno in regalo un biscotto a forma di cuore, legato con un fiocco rosso ad una pergamena su cui è scritta la storia d’amore tra Luigi Da Porto, il primo narratore della storia di Giulietta e Romeo, e Lucina, due ragazzi che si conobbero ad una festa di ballo e si innamorarono perdutamente. I biscotti saranno consegnati da Giulietta e Romeo 2017 eletti durante “Montecchio Medievale”. Da quest’anno, inoltre, le due rocche, le Priare e il museo avranno gli orari unificati: tutte le domeniche pomeriggio saranno aperti dalle 15 alle 18.30. Il museo sarà aperto anche la domenica dalle 9.30 alle 12.30. «Siamo pronti per un’altra grande stagione turistica - afferma il sindaco Milena Cecchetto -, confortati dai numeri del 2017. Grazie alla pro loco per la professionalità e le continue nuove proposte». I turisti sono cresciuti negli ultimi tre anni. Nel 2015 sono stati 2.270 i visitatori dei due castelli e il complesso ipogeo, l’anno dopo sono stati 3.217 mentre nel 2017 il boom, raggiungendo quota 4.118. «Nel 2017 – spiega la vicepresidente pro loco Ornella Vezzaro - abbiamo lanciato l’allestimento della torre del castello di Romeo, raffigurando con modelli, armi e costumi d’epoca la storia dei due amanti. L’idea è stata apprezzata dai visitatori e vorremmo ripeterlo terminati i lavori di ristrutturazione». Oggi sarà anche il momento per risvegliare la primavera con “Bàtare Marso - L’antico capodanno veneto”. La storica manifestazione, organizzata dalla pro loco con il patrocinio comunale, prenderà il via alle 15.30 da piazzetta Buonconsiglio e via Parri con la partenza della sfilata che, tra rumori e schiamazzi, giungerà alle 16 in piazza Marconi per celebrare il risveglio della bella stagione con diversi assaggi e musica. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda