Tasse locali e servizio rifiuti in Consiglio

Consiglio comunale ricco di punti che rientrano nelle deleghe dell'assessore Giuseppe Rodighiero quello che è stato convocato per domani alle 10 in sala consigliare. Una dozzina i punti all'ordine del giorno. In particolare verrà approvato il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno in corso e saranno approvate le tariffe della Tari, tassa per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; dell'Imu, l'imposta municipale unica, con l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni; e della Tasi, tassa sui servizi indivisibili. Si votano anche le aliquote per l'addizionale comunale Irpef e la modifica del regolamento per la disciplina della Iuc (imposta unica comunale). Successivamente sarà data comunicazione in merito a prelievo dal fondo relativo alla delibera di giunta 198 di fine anno 2018, e poi il consiglio discuterà per concordare un atto di indirizzo relativo alla indagini penali aperte dalle procure della Repubblica nei tribunali del Veneto per gli episodi di inquinamento delle acque da parte delle sostanze perfluoroalchiliche, Pfas. Chiuderanno le comunicazioni del sindaco Beltrame.

I.BER.