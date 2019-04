Sfide di scacchi tra le scuole del Veneto con 500 alunni

Attesi circa 500 studenti per la 22a edizione del Trofeo scacchi scuola, fase regionale del Veneto, che si svolge oggi al palazzetto dello sport a Brendola. A organizzarlo sono il Comitato regionale della Fsi, con la collaborazione degli assessorati allo sport della Regione e della Provincia e del Comune. Dalle 8 fase di registrazione delle squadre; poi, l’inizio della manifestazione con i saluti delle autorità e la presentazione dello staff organizzativo e arbitrale. Dopo il sorteggio degli accoppiamenti è previsto per le 10 il via ai giochi che si chiuderanno con le premiazioni intorno alle 17. I giocatori sono divisi in categorie con ragazzi dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado: categoria ragazzi per i nati nel 2007; cadetti per i nati nel 2005 e 2006; allievi per i nati negli anni dal 2002 al 2004; juniores per i nati nel 2000 e 2001. Aldo Danese, responsabile Fsi di Vicenza conferma che sono 90 le scuole che hanno aderito all’iniziativa: «Provengono da Vicenza, Padova, Verona, Venezia e Treviso con la presenza di alcune squadre che si sono classificate ai primi posti al campionato dell’anno scorso». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

I.BER.