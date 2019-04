BRENDOLA. Un malore improvviso in casa, che non ha lasciato scampo a Luca Cavalli, 55 anni, 19 dei quali passati ad Antenna Tre come operatore tv. A trovarlo riverso a terra, in bagno, privo di vita, è stata la moglie Roberta ieri pomeriggio.

Cavalli è stato un’istituzione in ambito Vicentino per l’emittenza televisiva. Dal 1991 al 2010 ha lavorato ad Antenna Tre, poi come free lance. È stato presidente Ari a Vicenza ed è sempre rimasto attivo in gruppi come il Radio club Colli Berici o quelli della Toscana. Appassionato di campeggio e di pesca, ex dj della storica radio libera Radio Ok di Vicenza.