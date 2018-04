Il trofeo degli scacchi richiama 500 studenti

Un autentico successo il Trofeo regionale veneto Scacchi scuola. Si è svolto al palazzetto dello Sport di Brendola. I numeri per questa tornata regionale sono da record: oltre 500 gli studenti-giocatori che si sono sfidati in cinque turni di gioco, su un tempo di trenta minuti a testa per terminare la partita; 105 le squadre partecipanti suddivise in dieci categorie, maschili e femminili (Primarie m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Juniores m/f) e che rappresentavano sessanta diverse scuole della regione. Cinque le province di provenienza: Verona con 27 squadre, Venezia con 22, Treviso con 21, Vicenza con 20 e Padova con 15. I giocatori più piccoli sono nati nel 2009, hanno otto anni, mentre i più grandi sono da poco maggiorenni. Diverse le autorità presenti assieme ai padroni di casa, l’assessore allo sport Alessandra Stenco e il presidente della Polisportiva Giulio Cicolin: Tino Testolina, presidente CRVS–FSI (Comitato Regionale Veneto Scacchi FSI); Emiliano Barban per il CONI; per l’ufficio scolastico regionale del Veneto Monica Magone, coordinatrice regionale Educazione Fisica e Sportiva. A curare l’organizzazione assieme alla Polisportiva di Brendola il Circolo Scacchi Berici. Per l'istituto Piovene di Vicenza hanno gareggiato e vinto il loro torneo alcune studentesse di Altavilla, mentre nessuna squadra ha rappresentato il Galilei di Brendola, ma tre brendolani del circolo Asd Scacchi Berici hanno partecipato nella squadra categoria Allievi per l'istituto Rossi di Vicenza. Accedono alla fase nazionale le prime 3 classificate per ogni categoria, fra queste cinque le squadre vicentine che si sono qualificate ai Campionati Nazionali in programma a Montesilvano (Pescara) dal 10 al 13 maggio 2018 sono: la squadra delle Primarie-Femminili dell'Istituto Roncalli di Dueville, la squadra della categoria Ragazzi-maschili dell'istituto Roncalli di Dueville, la squadra della categoria Allievi-femminili dell'istituto Piovene di Vicenza, la squadra della categoria Allievi-maschili dell'istituto Quadri di Vicenza, e la squadra della categoria Juniores maschili dell'istituto Quadri di Vicenza. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Isabella Bertozzo