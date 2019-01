Il paese è sempre più anziano Giovani calati del 40 per cento

La maggior parte delle imprese, che sono in calo, è del settore servizi. Diminuisce anche la popolazione, mentre aumentano gli anziani. Questi alcuni degli aspetti di Brendola che emergono dalla pubblicazione “Un’idea di paese e di Ovest Vicentino”, presentata in sala della comunità dopo essere stata al centro, nell’ottobre scorso, di un convegno al Cuoa. La pubblicazione, voluta dal Comune assieme alla Consulta delle attività produttive e del turismo, finanziata con sponsor, raccoglie un quadro generale del comune con un’analisi dei principali aspetti sociali ed economici, relativi anche al turismo nel Veneto e in paese; è stato dato spazio anche al punto di vista delle associazioni e di alcuni amministratori passati e attuali. La raccolta dati e l’analisi, parte precipua del lavoro, sono state svolte dall’assessore al bilancio Giuseppe Rodighiero e del ricercatore Francesco Peron. Il lavoro nasce dall’incontro tra amministratori e mondo produttivo locale, «per fornire un ampio quadro informativo di base utile per prendere decisioni di pubblico interesse - spiega Rodighiero -. L'obiettivo è rappresentare il territorio dell’Ovest Vicentino, con un focus su Brendola, per creare una consapevolezza di dove oggi è Brendola e dove sta andando». Alcuni dati: nel 2009 le imprese erano 837, sono cresciute fino a 843 nel 2011, quindi progressivamente calate fino alle 759 del 2017. La gran parte è nel settore servizi (28.2%); seguono manifatturiero (20.7%), agricoltura (19.5%), commercio (17.4%) e costruzioni (14.2%). Dal punto di vista demografico, la popolazione residente nel 2017 era di 6.644 abitanti, in diminuzione rispetto al 2013 quando si è toccato il picco dei 6.752. Nel decennio 2007-2017 la fascia d’età fra i 25 e i 34 anni è diminuita del 39,7%, mentre sono aumentate le fasce 45-54 anni (40.1%) e ultra 85enni (41.4%). Il che significa che anche Brendola sta invecchiando, in linea con la tendenza nazionale. Nel corso dell’incontro ci sono stati anche gli interventi di Giuseppe Rodighiero e Francesco Peron. Infine, proposta la tavola rotonda su “Un’idea di Brendola” con attuali ed ex amministratori. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Isabella Bertozzo