Il monaco nero svela i misteri della statua della palude

“Veneto Spettacoli di mistero” farà tappa domani a Brendola con “Il racconto del Monaco nero”. Il viaggio nella leggenda prende le mosse da un fatto storico: la bonifica di una zona anticamente invasa da una palude, e che ancora oggi conserva il nome di “Palù”. Furono i monaci benedettini, in epoca medievale, ad occuparsene. Nello spettacolo si immagina che in quelle acque stagnanti venga ritrovata una statuetta di bronzo, di origine ignota, da cui scaturiranno strani avvenimenti, superstizioni e paure. Lo spettacolo itinerante, a cura della compagnia teatrale degli Scavalcamontagna, prenderà il via alle 10, con partenza del piazzale della chiesa di San Vito. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

I.BER.