Lezioni di pallamano In cattedra la Nazionale

A lezione di pallamano. Professori d'eccezione gli atleti della Nazionale Italiana e il direttore tecnico della stessa Riccardo Trillini. Succede a Torri, vestitasi d'azzurro per consentire ai nostri atleti senior di preparare al meglio le due sfide di Mosca (contro la Russia) e di Padova (contro l'Ungheria) valevoli per le qualificazioni europee del prossimo anno e agli addetti ai lavori, tecnici e dirigenti veneti e vicentini ma non solo, di poter partecipare ad un paio di lezioni molto particolari. Praticamente scolastica per i 60 studenti della scuola media ad indirizzo sportivo “Giovanni XXIII”, che, presenti il sindaco Ernesto Ferretto e il vice presidente nazionale della federazione italiana handball Gianni Cenzi, hanno sottoposto ieri capitan Pasquale Maione e compagni ad un fuoco di fila di domande. Sugli impegni agonistici di questi giorni ma anche sullo stato di salute di una disciplina che ha sempre avuto in Torri di Quartesolo una delle sue capitali vicentine e venete. E che sia così lo ha ribadito anche il Clinic, ovvero il raduno di studio, che coach Trillini ha voluto riservare agli allenatori provenienti da tutto il Veneto. Con un cappello fondamentale: sebbene le scuole restino per tradizione e vocazione il serbatoio preferenziale, la pallamano agonistica è cambiata. Non è un caso, infatti, che oltre alla squadra Senior, la provincia di Vicenza abbia ospitato anche la Next Generation, costituita da atleti che un piede nella formazione maggiore ce l'hanno già messo o potrebbero mettercelo a breve. Ed attenzione, dietro di loro già spingono i ragazzi convocati alle Aree territoriali, la meglio gioventù alla ricerca di un posto al sole. Nicola Bastianello, presidente dell'Us Torri fa sintesi: «Innanzitutto per noi è un onore ospitare la Nazionale. Siamo nati nel 1980 e da due anni abbiamo ripreso l'attività agonistica della prima squadra dopo aver puntato sulla nascita e sul consolidamento del settore giovanile. Il Vicentino ha saputo attirare l'attenzione della Federazione e di coach Trillini per la serietà e la qualità del suo lavoro e per una impiantistica, come il PalaVillanova, di livello assoluto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Luciani