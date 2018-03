Caso Omba La Provincia se ne occupa con una seduta

Convocare una seduta monotematica del Consiglio provinciale sul caso Omba, che diventi occasione per considerare tutte le situazioni a rischio, invitando i rappresentanti del mondo del lavoro, sindacati e associazioni di categoria, con una rappresentanza qualificata della Regione e possibilmente del Governo. È la richiesta inviata al presidente Achille Variati dal consigliere provinciale Roberto Cattaneo. «La situazione della Omba - evidenzia Cattaneo - si fa sempre più delicata. Pur in presenza di una proroga, di 30 giorni concesso dall’azienda, prima di procedere definitivamente al licenziamento dei lavoratori, il sindacato e lo stesso Ministero, non si nascondono che la vicenda sta precipitando. Oltretutto ora è indispensabile che ogni passaggio sia effettuato con il consenso della Magistratura. Credo che anche l’Amministrazione Provinciale - è pertanto il suo appello - debba porsi il più rapidamente possibile a disposizione di una soluzione positiva che oltre ai lavoratori minacciati di licenziamento, che vanno pienamente sostenuti, si preoccupi anche dell’azienda, elemento importante nell’economia generale della nostra provincia». • © RIPRODUZIONE RISERVATA