Sociale e sicurezza nei piani del Comune

Più servizi sociali, culturali e rivolti alle scuole, potenziamento delle iniziative per i giovani e per la sicurezza del territorio. Sono i punti cardine inseriti nel Dup, Documento unico di programmazione del periodo 2019-2021 di Sovizzo, la cui presa d’atto è stata approvata in consiglio comunale dalla maggioranza, contrari i consiglieri di minoranza Massimiliano Cracco, della lista “Adesso Sovizzo”, e Manuel Gazzola, di “Terra di Sovizzo”. La finalità dell’amministrazione di Marilisa Munari è quella di operare ponendo particolare attenzione alla realtà sociale, soprattutto ai giovani, agli anziani e al mondo produttivo. Altro punto importante riguarda l’implementazione del sistema di sorveglianza sul territorio, in collaborazione con l’Unione “Terre del Retrone” e, per la sanità, l’individuazione di nuovi spazi dove collocare i servizi ambulatoriali. E ancora: promuovere una maggiore collaborazione con i servizi sanitari distrettuali territoriali, aumentare l'assistenza domiciliare e soprattutto renderla più adeguata alle necessità dei pazienti con malattie croniche, specie per quelli che vivono da soli. Stando ai recenti dati, Sovizzo è in crescente aumento come numero di abitanti, arrivati a 7.648. Gli studenti iscritti nelle scuole sono 782 e i pasti serviti nelle mense scolastiche lo scorso anno sono stati 11.607. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti nel 2017 sono state raccolte 2.824 tonnellate e la percentuale di raccolta differenziata ha superato il tetto del 71%. «Questo documento - osserva il vicesindaco, Giancarlo Rigoni - ha evidentemente una funzione di programmazione e di indirizzo dell’azione amministrativa dell’ente. Vorrei evidenziare che verrà aggiornato e rivisto nel momento in cui predisporremo il bilancio di previsione del prossimo anno». Alla discussione è intervenuto il consigliere Cracco: «I prossimi tre anni saranno comunque interessati dalla nuova amministrazione quindi è chiaro - ha dichiarato - che, fra qualche mese, ci sarà un altro sindaco e un’altra giunta e probabilmente si potrà rivedere un po’ il tutto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda