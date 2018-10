Si gioca fino a Natale al campo di Lerino

Il campo da calcio di Lerino sarà utilizzabile fino a Natale. L’amministrazione ha ottenuto una proroga per l’utilizzo dell’area sportiva dichiarata non più a norma dalla Lega dilettanti lo scorso anno. «La proroga ci è stata concessa dopo l’incontro che abbiamo avuto a Roma con i responsabili della Lega - spiega il sindaco Ernesto Ferretto -. In questi incontri abbiamo mostrato il progetto del nuovo campo e assicurato che l’iter per realizzarlo sta procedendo». Nei giorni scorsi, infatti, il consiglio comunale ha approvato l’accordo di partenariato pubblico privato per la realizzazione della nuova area di gioco. Il tipo di partenariato è il cosiddetto “leasing costruendo”. Il privato assicurerà finanziamento e costruzione dell’opera, mentre il Comune pagherà un canone per l’utilizzo, riscattando la struttura allo cadere del contratto, tra vent’anni. «Alla scadenza della proroga - prosegue il sindaco -, chiederemo alla Lega altri novanta giorni per realizzare i lavori». Quello di Lerino è stato uno dei primi campi in sintetico realizzati in Veneto, nel 2003. Ma i criteri utilizzati 15 anni fa non sono più riconosciuti validi dalla Lega. Un fatto che ha causato un primo aumento di spesa, rispetto ai 545 mila euro iniziali, ed ora assestatasi a circa 976 mila euro. Sui costi dell’operazione, il gruppo di minoranza Torri Città Unita è andato all’attacco dell’amministrazione, sia in consiglio comunale che con una serie di volantini. «Gli interessi che il nostro Comune pagherà in vent’anni saranno di 379.331 euro - spiegano i consiglieri - portando quindi la cifra da pagare complessivamente a 1.355.834. Ci sono poi le manutenzioni convenzionate con la società di leasing e dobbiamo aggiungere altri 367.990 euro che portano la spesa del Comune a 1.723.824. Un cost che si poteva evitare facendosi finanziare dal credito sportivo». «Il leasing costruendo era l’unica strada praticabile - risponde Ferretto -. Assicuro che con gli uffici comunali abbiamo tentato tutte le soluzioni possibili, e questa era l’unica che ci permetteva di portare a casa l’opera». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Frison