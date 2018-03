Schianto frontale fra bus e auto Tre all’ospedale

Poteva avere conseguenze ben peggiori il frontale avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, a Quinto Vicentino, che ha coinvolto un autobus di linea con otto passeggeri all’interno e una Jeep, fortunatamente senza feriti gravi. Erano le 12.45 quando, a pochi metri dal sottopasso di via Vittorio Veneto, per cause ancora in corso di accertamento, la Jeep si è scontrata con il bus. Secondo i primi accertamenti sembra che l’auto, una Jeep Renegade, abbia invaso la corsia dell’autobus della linea 5 diretto a Lanzè, in prossimità di una curva. I due mezzi si sono scontrati frontalmente; il forte impatto ha procurato dei vistosi danni alla corriera, sia frontalmente che sulla fiancata, e al suv, che nello scontro ha perso una delle ruote anteriori. Spaventati ma illesi i due conducenti dei mezzi, compreso l’uomo alla guida della Jeep, 35 anni italiano, uscito senza problemi dall’auto incidentata, ma evidentemente scosso dal violento impatto. Nessuna grave conseguenza anche per gli otto passeggeri presenti sull’autobus al momento dello scontro: tre sono rimasti leggermente feriti a causa dell’impatto e sono stati quindi trasportati all’ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti, anche se le loro condizioni sono subito sembrate non preoccupanti. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del Suem, sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno messo in sicurezza i due veicoli danneggiati, e tre mezzi della polizia locale Nordest Vicentino, due del distaccamento di Sandrigo e uno del distaccamento di Monticello Conte Otto, per i rilievi e per la regolazione del traffico. La strada è infatti stata immediatamente chiusa e i veicoli sono stati fatti transitare lungo percorsi alternativi. Nonostante l’ora di punta, non si sono registrati rallentamenti del traffico, che ha ricominciato a transitare per il sottopasso di via Vittorio Veneto verso le 14.45, quando la strada è stata riaperta. Spetterà adesso agli agenti della polizia locale, che ha effettuato i rilievi e sentito i testimoni, chiarire le dinamiche del violento sinistro. Per ora non si esclude nessuna ipotesi e vengono valutate tutte le possibili dinamiche. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini