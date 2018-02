Una scuola di formazione politica per i giovani

Una scuola di formazione politica, un laboratorio sociale aperto ai giovani per dar loro uno spazio civico di condivisione e progettazione collettiva. In questa dimensione rientra l'iniziativa di “Antiochia” che organizza un vero e proprio corso aperto a ragazzi tra i 18 e i 35 anni. L'idea nasce da alcuni amici impegnati nella vita sociale e politica, che sentivano la necessità di ritrovarsi, approfondire e confrontarsi sulle tematiche d'attualità. L'appuntamento con le tavole rotonde, utili a comprendere con sguardo critico la società odierna, è al patronato Arena di Sandrigo, dove si svolgeranno i 6 incontri in calendario. Sei sabati di percorso, il 10 e 24 marzo, il 7 e 21 aprile e, oltre ad una data da definire, il 19 maggio. Dalle 15 alle 18 si parlerà di politica, comunicazione, democrazia, territorio, economica, ambiente, sicurezza, migrazioni. Per informazioni e per iscrizioni scrivere una mail a laboratorio.antiochia@gmail.com. • G.AR. © RIPRODUZIONE RISERVATA

