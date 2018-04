Un altro mondo in patronato con Torelli in sala Arena

Un film documentario per riflettere, discutere e capire che, “Un altro mondo”, dal titolo dell'opera, è possibile. Sarà proiettato sabato prossimo, alle 20, in sala Arena, al patronato di Sandrigo, il progetto video del regista Thomas Torelli, presente in sala per un dibattito con Dragan Ana Maria e Rafaella Pirroni, organizzatrici dell'evento. Un passato da fotografo e montatore, Torelli da anni si occupa di produzione e regia. Ha collaborato, nel 2005, a “Craj” di Davide Marengo e al primo rockumentary italiano, “Dall'altra parte della luna”. Sue anche le produzioni di “Pablo, vite di un poeta” e “L'altro Messico, il ritorno del subcomandante Marcos”. Coautore anche di “Zero-Inchiesta sull'11 settembre”, nel 2008 ha diretto “Sangue e cemento”, primo documentario sul terremoto in Abruzzo. “Un altro mondo”, che ha scritto e diretto, è del 2014 e, presentato in diversi festival internazionali, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, il “Clorofilla” di Legambiente e premi in Spagna come miglior opera scientifica. Dopo aver realizzato nel 2017 “Food ReLOVution, attualmente Torelli sta lavorando a “Choose Love”. Ingresso 7 euro, gratuito per gli under 16. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.AR.