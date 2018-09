SANDRIGO. La notte degli Oscar sandricensi è servita. E ad essere premiata al cospetto di "Sua maestà" il Bacalà alla vicentina è stata, quest'anno, la "zarina" del basket Catarina Pollini, nuova testimonial della Venerabile Confraternita.Buona la nona, se si conta il numero delle edizioni e buona la prima nella nuova location di via Arena per il "Gran Gala del Bacalà" che martedì sera ha illuminato Sandrigo inaugurando la 31ª kermesse gastronomica che aprirà al pubblico da domani a lunedì 1°ottobre.Un evento unico e glamour per 770 persone, che dopo quasi un decennio nelle piazze del centro storico si è spostato, come il resto della manifestazione, nel campo sportivo del Patronato.

E lì, tra "red carpet" e passerelle, tra giochi di luce rosa e atmosfere lounge, tra cravatte impeccabilmente annodate e strascichi di tulle e pizzo è andata in scena la "vanity fair" in salsa sandricense.

Merito di una mis en place curata - centri tavola con vere zolle d'erba e veri grappoli d'uva, in omaggio al tema della vendemmia scelto per l'allestimento generale - e di uno stuolo di 45 camerieri, 25 sommelier e 30 cuochi che per tutta la sera hanno seguito i 770 commensali.Tra di loro, oltre al sindaco di Sandrigo Giuliano Stivan, anche il primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco, il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, l'eurodeputata Mara Bizzotto e volti noti come l'ex concorrente di Masterchef Giovanna Wale e il ciclista sandricense Filippo Pozzato, già confratello onorario.

Ed è una sportiva del resto anche la nuova rappresentante onoraria della Confraternita, la stella della pallacanestro Catarina Pollini, tenuta a battesimo dal priore Galliano Rosset, dal presidente Luciano Righi e dal numero uno della Pro loco Fausto Fabbris nel rituale che comprende la prova dell'assaggio di bacalà.Una degustazione replicata poi da tutta la sala, che al centro del menù elaborato dal gruppo ristoratori della Confraternita capitanato dallo chef Antonio Chemello ha trovato naturalmente il Bacalà.

Prima del piatto principe, abbinato come tutte le portate a vini delle cantine breganzesi e dei colli berici (sono state stappate circa 1.000 bottiglie), un tour culinario lungo lo Stivale per celebrare il 2018 "Anno del cibo italiano", tra pappa al pomodoro toscana, uovo alla Rossini marchigiano e parmigiana campana.Tutto secondo programmi dall' "amuse-bouche" al dessert, con cucine, servizio, sicurezza e piano parcheggi testati in vista dell'arrivo in paese di almeno 40 mila visitatori.

Giulia Armeni