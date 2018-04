Alunni giardinieri nell’area diventata il bosco del Rotary

Un albero per ogni rotariano, per contribuire alla riforestazione globale e, al contempo, sensibilizzare l'opinione pubblica sui grandi temi ambientali. Nel rispondere all'appello del presidente internazionale del Rotary Ian H.S. Riseley, il club Vicenza Nord Sandrigo ha scelto di aggiungere anche un'importante componente educativa eleggendo per la messa a dimora di una cinquantina di piante - tanti sono i membri del gruppo - l'area di palazzo Mocenigo a Lupia e come piccoli giardinieri i bambini della scuola elementare della frazione sandricense. Sono stati gli alunni con gli insegnanti, sotto la guida del direttore di Veneto Agricoltura Giustino Mezzalira, a piantumare gli alberelli di varie specie autoctone. A prendere parte alla mattinata di attività, oltre al gruppo Rotary con il presidente Mariano Farina, anche gli alpini e l'assessore al sociale e alla cultura Marica Rigon. E sulla scia del bosco di pianura che proprio a Sandrigo è divenuto realtà, il nucleo di 50 piante potrebbe essere solo il primo passo del “bosco rotariano” che potrebbe sorgere nelle campagne di Lupia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.AR.