All’ex ospedale mostra di foto sull’universo femminile

C'è la donna, nelle sue infinite sfumature e sfaccettature, al centro del progetto fotografico di Silvano Chiappin che “presterà” il suo lavoro artistico alla casa di riposo di Sandrigo per l'8 marzo. Il pluripremiato fotografo sarà, con le sue foto di viaggio realizzate in tutto il mondo, esporrà in occasione della mostra che sarà inaugurata domani alle 15.30 al primo piano dell'ex ospedale di piazza Zanella. Fotografo dell'anno al concorso nazionale di Orvieto nel 2006, vincitore del National Geographic Contest nel 2007, Chiappin sarà presente al momento inaugurale con i responsabili dell'Ipab sandricense e gli educatori, che hanno contribuito all'allestimento dei pannelli 90x90 con le opere a colori e in bianco e nero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.AR.