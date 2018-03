Agevolazioni fiscali salute e tempo libero È attivo uno sportello

A poco più di un mese e mezzo dall'inaugurazione, è entrato in funzione a pieno regime il “Welfare point” di Sandrigo, il primo a livello provinciale. Ubicato negli spazi della cooperativa Margherita di via Andretto, l'innovativo servizio attivato nell'ambito del progetto Welfare Net dell'Ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia si rivolge a famiglie, privati e aziende, mettendo a disposizione personale qualificato per ottenere il meglio che il welfare italiano e regionale offrono. Agevolazioni fiscali, salute, benessere, tempo libero, sono tante le possibilità per migliorare la qualità della vita che spesso, però, restano solo su carta per mancanza di una corretta informazione tra istituzioni e cittadini. Per avere un supporto concreto o anche solo per dubbi e domande circa la propria situazione, lo sportello è aperto tutti i martedì dalle 19 alle 20 e tutti i venerdì dalle 11 alle 12, per una consulenza gratuita sui servizi offerti dal territorio (come, ad esempio, la nuova Carta della famiglia riservato a nuclei con tre figli minorenni e che, per i redditi Isee inferiori a 30mila euro, garantisce tariffe calmierate su beni e servizi). Già avviato un ciclo di incontri per la Cittadinanza attiva: il 7 marzo alle 20.15 in sede si parlerà di “Prendersi cura di storie smarrite, i gesti di cura” con la psicologa Marica Scremin, responsabile del servizio InGaja, la dottoressa Martina Michelazzo e l'operatrice InGaja Stefania Censon. Il 21 marzo, alle 20.15, “Il volontariato che fa la differenza”, con ospiti Scremin, Mariachiara Pittoni dell'associazione “Il Girasole” e volontari. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.AR.