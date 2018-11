Pericolo esondazioni Lavori a Sant’Agostino

La scorsa settimana, proprio pochi giorni prima dell’allerta meteo sul Vicentino, Genio Civile, Comune di Altavilla e consorzio di bonifica Alta Pianura Veneto hanno effettuato un sopralluogo a S. Agostino, lungo via Monte Grappa, nel territorio di Altavilla per la fase progettuale di un intervento destinato ad arginare eventuali esondazioni del torrente Riello nella zona. «Quando il Retrone non riesce a defluire sul Bacchiglione, perché il livello del fiume è troppo, alto, il nostro Riello diventa una sorta di cassa di espansione per lo stesso Retrone – spiega il sindaco Claudio Catagini – e rischia così di esondare sui campi circostanti con problemi di allagamento per le case che si trovano in via Monte Grappa». In passato si erano già registrati casi di esondazione proprio nella zona e quindi ora si sta intervento per risolvere il problema. «Il Genio Civile ha dato disposizione di predisporre un progetto specifico per la realizzazione di un argine di protezione delle case – continua Catagini – con i tecnici dello stesso ente, del comune e del consorzio abbiamo quindi verificato sul posto i punti deboli e di maggiore criticità dell’area di S. Agostino lungo via Monte Grappa per assicurare la protezione della abitazioni esistenti. Nel 2019 sono previste la progettazione e la gara d’appalto, nel 2020 l’esecuzione delle opere. Che saranno finanziate con la disponibilità di alcuni fondi ancora non utilizzati relativi alle risorse stanziate per l’alluvione del 2010». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisa Nicoli