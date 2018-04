Partite a rischio Il campo da calcio non è più a norma

Corsa contro il tempo, a Torri di Quartesolo, per salvare il campo da calcio di Lerino. La Lega dilettanti ha infatti dato un ultimatum alla società calcistica locale, l’Asd Le Torri Bertesina: o a settembre il campo sarà completamente rimesso a nuovo, oppure la squadra dovrà trovarsi un altro campo per giocare le partite. Il problema è che all’appello mancano ancora 800 mila euro per eseguire i lavori. «Il campo da calcio di Lerino è stato il primo campo in tutto il Veneto a venire realizzato con il manto erboso sintetico, ancora nel 2003 – spiega il sindaco Ernesto Ferretto -. Avrebbe dovuto durare dieci anni, invece la società sportiva se ne è sempre presa cura egregiamente, e ha “tirato” fino ad oggi. Ora però, è necessario intervenire». La Lega dilettanti ha concesso una proroga, fino alla fine della stagione in corso. Il progetto preliminare è pronto già da Pasqua, e tiene conto dei nuovi regolamenti per la realizzazione dei campi, che non prevedono più lo strato di asfalto sotto all’erba per il drenaggio dell’acqua. Una volta concluso l’appalto, quindi, i lavori partirebbero rapidamente. Per realizzarli saranno sufficienti una sessantina di giorni, pertanto tra giugno e luglio squillerà “l’ultima chiamata” per riuscire a consegnare il campo entro l’inizio di settembre. Un periodo praticamente dietro l’angolo, visti i tempi delle amministrazioni pubbliche. E quella di Torri ha un problema non da poco da affrontare: i costi. «Il costo dell’intervento si aggira attorno agli 800 mila euro, che al momento non abbiamo – spiega il sindaco –. Per questo stiamo cercando una soluzione con un partenariato tra pubblico e privato». Una strada possibile, se risultasse più conveniente dell’accensione di un mutuo, è quella del leasing. In sintesi, la ditta che segue i lavori risulta proprietaria del campo, incaricandosi della manutenzione e ricevendo un canone. «Stiamo muovendoci nella direzione del leasing», afferma il consigliere comunale Gianni Ghiotto. Il tempo, però, stringe, perché il progetto dovrà essere approvato anche dalla Lega. «Personalmente sono fiducioso, penso che i lavori verranno realizzati in tempo – dichiara Massimo Tonetto, presidente della società calcistica -. Con l’amministrazione c’è un buon dialogo, ci hanno coinvolti quando è stato il momento di vedere come sono realizzati i campi di ultima generazione». Tosetto, 55 anni, è presidente da 4. Gestisce una società che conta 170 ragazzi iscritti alla scuola calcio, due squadre di dilettanti e una prima squadra che milita in prima categoria. «Nel malaugurato caso in cui il campo non venisse realizzato in tempo, credo che non avremo problemi a trovarne un altro – aggiunge il presidente -. In questi anni abbiamo coltivato ottimi rapporti con le società vicine». Un altro progetto che interessa il campo di Lerino è quello del rifacimento delle gradinate. Qui tutto è appeso ad un accordo di perequazione da realizzare cedendo un’area edificabile di proprietà del Comune, tra via Marconi e via Dal Ponte. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Frison