Sostegno alla Lega dagli indipendentisti Nasce l’accordo a tre

Il candidato della Lega Nord a Monticello Conte Otto Marco Riva incassa il sostegno dei movimenti indipendentisti regionali. È stato infatti ufficializzato ieri l'appoggio di Siamo Veneto e di Indipendenza Veneta alla compagine del Carroccio che si prepara al voto amministrativo di maggio. Assieme ai coordinatori vicentini dei due gruppi politici Andrea Maroso e Michele Titonel e alla segretaria della sezione leghista locale Franca Mattiello Riva ha presentato anche l'esponente monticellese di Siamo Veneto Federica Musco, componendo così la squadra di lavoro che sarà ora impegnata a formare la lista di consiglieri e a redigere il programma elettorale. “Discontinuità” la parola d'ordine per Riva - fino ad ora unico candidato ad essere stato formalizzato in paese - che smentendo vicinanze con altri partiti di centro destra che già siedono in maggioranza ha sottolineato la necessità forte di un cambiamento dopo «un valzer delle poltrone durato 15 anni». «Prima Zoppelletto e poi Benincà hanno lasciato 15 anni di nulla – attacca Riva – durante i quali a parte un paio di rotatorie e un quarto campo da calcio inutile non è stato fatto niente». Fondamentale per Lega e indipendentisti sarà invece la sistemazione e la messa in sicurezza del plesso scolastico di Cavazzale, il miglioramento dell'illuminazione, l'implementazione della video sorveglianza e, non da ultimo, la riapertura del distretto sanitario chiuso nei mesi scorsi e assorbito dal polo ospedaliero di Sandrigo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G. AR.