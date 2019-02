Sociale e cultura Ok di Salvini e Zaia al candidato sindaco

Un programma “benedetto” anche dai vertici. In attesa dell'ufficializzazione agli elettori monticellesi degli obiettivi della Lega Nord per le amministrative della prossima primavera, il primo candidato ufficiale alla poltrona di sindaco di Monticello Conte Otto ha ricevuto il battesimo politico da parte del leader del Carroccio Matteo Salvini. L'aspirante primo cittadino Marco Riva, sceso in campo prima di Natale, nel giorno dell'assemblea dei risparmiatori della Bpvi ha infatti incontrato il segretario nazionale del partito presentandosi e presentando il programma che sarà presto svelato alla cittadinanza. «Ho illustrato a Salvini e al governatore del Veneto Luca Zaia i progetti per il territorio che vanno dalla realizzazione di una piscina coperta e una scoperta al rifacimento dell'illuminazione pubblica – racconta Riva – fino ai maggiori investimenti in ambito sociale e culturale anche se sarà la sicurezza il punto principale, dalle nuove telecamere agli edifici scolastici». Priorità che, a detta del candidato leghista, sono state messe da parte negli ultimi 15 anni dalle giunte che si sono succedute: «I soldi che hanno stanziato lo scorso dicembre per le scuole sono pochi e insufficienti e sanno di “contentino” in vista delle elezioni», attacca Riva. Assieme ai contenuti del documento saranno ufficializzati, annuncia ancora Riva, anche i nomi dei due movimenti politici locali che hanno scelto di sostenere la compagine leghista nella corsa alle elezioni di maggio. «La voglia di rinnovamento in paese è tanta – conclude il candidato leghista – dopo 15 anni è ora di voltare pagina». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.AR.