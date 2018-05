Partiti i nuovi cantieri tra strade e cimitero

Gli interventi già annunciati e programmati dall’Amministrazione comunale per la primavera sono in corso: si tratta di opere pubbliche di riqualificazione del contesto urbano, messa in sicurezza stradale, riordino della circolazione veicolare, rifacimento della segnaletica; compresi i lavori da effettuare al cimitero di Quinto. «A Villaggio Monte Grappa, vicino al parco Baden Powell, è stato completato recentemente il getto della pavimentazione alla pista polivalente - spiega il sindaco, Renzo Segato -. Non sono ancora state tracciate le linee ma l’impianto ammodernato è già fruibile. A Quinto, inoltre, è stata rifatta l’aiuola spartitraffico di via Gramsci con abbattimento delle barriere architettoniche e realizzato il nuovo marciapiede nel vicino tratto che corre lungo via Vittorio Veneto, fino al confine con Bolzano Vicentino». Dopo questi interventi, quindi, sarà la volta del restyling che interesserà il centro di Lanzè, che comprende le opere per la messa in sicurezza di via Stazione, quindi altri interventi interesseranno via Adige a Valproto e via Quintarello a Quinto; in quest’ultimo caso si metterà mano al manto d’asfalto che si presenta particolarmente rovinato. Per il cimitero del capoluogo, infine, lavori di riqualificazione stanno interessando soprattutto la copertura che presentava infiltrazioni d’acqua in alcuni punti; in più ci sarà l’edificazione di nuove cellette ossario nel corridoio situato all’ingresso est. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaella Dal Sasso