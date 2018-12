Comunali, la Lega è già in pista e schiera il segretario del Cisa

La Lega di Monticello si regala, per questo Natale, un candidato sindaco. A cinque mesi dalle amministrative il partito locale apre ufficialmente i giochi e sotto l’albero schiera Marco Riva. Quarant’anni, segretario organizzativo del Cisa Palladio per professione e presidente dell’associazione culturale “La Civetta” per passione, Riva è dunque il primo aspirante successore di Claudio Benincà a scendere in campo. Già in corsa nel tentativo civico-leghista delle comunali 2014, prima di prendere la tessera verde, Riva ha vestito i colori di Forza Italia, scegliendo di staccarsi dagli azzurri dopo la batosta ai seggi. Il suo nome è stato formalizzato durante il tradizionale brindisi natalizio organizzato ieri mattina in villa Valmarana Bressan a Vigardolo dalla sezione locale del partito di Salvini, presieduta da Franca Mattiello. Davanti a sostenitori e simpatizzanti del paese e accanto al segretario di circoscrizione Stefano Sartori – assente ma presente telefonicamente il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti – Riva ha annunciato la sua discesa in campo contro il «decadimento del Comune» osservato dai leghisti negli ultimi cinque anni. Per la responsabile di sezione Mattiello, che cinque anni fa ci mise la faccia candidandosi dopo un’esperienza da assessore nella giunta Zoppelletto, «far partire la campagna elettorale adesso è una scelta consapevole e responsabile nei confronti dei monticellesi». Per il programma ci vorrà del tempo ma Riva anticipa già i cavalli di battaglia, nella lunga sfida verso le urne: «Scuole, sicurezza e infrastrutture». Dalla revisione del polo scolastico di Cavazzale all’analisi del parco telecamere, per l’aspirante primo cittadino sarà importante la promozione degli sport minori e le realizzazione di opere per la collettività, a cominciare da una nuova piscina coperta. Grande attenzione sarà data alla valorizzazione delle frazioni di Cavazzale e Vigardolo e al sociale: «Anche nel nostro territorio ci sono casi di famiglie in difficoltà economica che per vergogna non chiedono aiuto - dice Riva - e questo non deve più succedere». Anche grazie ad una politica intraprendente di recupero delle risorse a livello statale e regionale, «bussando alle porte di Venezia e di Roma per ottenere i soldi che servono a far ripartire il Comune», ribadisce Riva. Che tra lo stendardo del leone di San Marco e il vessillo “Salvini premier” sottolinea «la Lega Nord siamo noi», rivendicando l’anima politica e non civica del progetto. Un modo per spazzare via le voci di possibili altri schieramenti a vocazione leghista, nell’obiettivo di arrivare al «primo governo monocolore a Monticello». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Armeni