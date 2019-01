Le linee alternative dei bus

Cambia il percorso delle corriere per i lavori alla nuova piazza. Svt ha, infatti, deciso di modificare il consueto tragitto in paese, che riguarda le corse della linea 12/14 e corse bis interessate, dopo la chiusura al traffico di via Cavalieri di Vittorio Veneto e il tratto di via Roma compreso tra via Risorgimento e piazza Manzoni, per i lavori di rifacimento dello slargo. In particolare per quanto riguarda la tratta che da Vicenza arriva ad Altavilla l’autobus avrà un normale percorso fino al semaforo di via Roma. Poi la corriera girerà a sinistra, come accade nei giorni di mercato, e percorrerà via Risorgimento, da dove riprenderà il consueto tragitto. Per quanto riguarda, invece, la tratta inversa e cioè da Altavilla in direzione Vicenza, il pullman seguirà il consueto percorso fino a via Risorgimento e poi è prevista la deviazione a sinistra per via degli Alpini, successivamente a destra per le vie Don Munari, Roma, Martiri della Libertà, IV Novembre, Marconi e per poi tornare a via Roma dove riprenderà il normale percorso. I nuovi percorsi saranno attivi fino al 31 marzo.

A.F.