La Pevarello aggredita su un ponte veneziano

È stata spintonata e afferrata per il collo da una donna mentre si trovava seduta su uno dei tanti ponticelli di Venezia insieme ad alcune amiche. La brutta disavventura è capitata nella giornata di sabato alla 27enne cantautrice di Thiene Eva Pevarello. La notizia è rimbalzata sui social dopo la segnalazione di una delle giovani che si trovavano in sua compagnia: «Addio al nubilato: una donna ha appena preso Eva Pevarello per il collo, ha ancora il segno». Un post che ha portato amici e conoscenti, ma anche tanti fan della giovane artista, a preoccuparsi per lo stato di salute della thienese che è ancora scossa per quanto accaduto ma sta bene. La tatuatrice thienese con la passione per il canto, arrivata alla ribalta della cronaca nazionale per essersi posizionata terza all'edizione 2016 di X-Factor e quinta nelle “Nuove Proposte” del 68° Festval di Sanremo 2018 con il brano “Cosa ti salverà”, si trovava a Venezia per una festa di addio al nubilato di un'amica, tra l'altro in una giornata baciata dal sole e da una temperatura ideale per visitare la città. La cantautrice si trovava tranquillamente seduta su uno dei tanti ponticelli quando, improvvisamente, tra la calca dei tanti visitatori della splendida città veneta, le si è avvicinata una donna, di circa 50 anni, che in malo modo le ha intimato di alzarsi. La sconosciuta, infatti, sembrava molto infastidita dalla presenza delle giovani ferme sul ponte, forse perché intralciavano il passaggio delle persone. Fatto sta che ha detto in faccia ad Eva che non poteva restare seduta in quel posto e che doveva andarsene insieme alle sue amiche. Nel contestare in modo civile la richiesta, Eva però non ha avuto lo stesso trattamento: prima si è sentita sferrare un pugno sulla spalla e poi è stata spintonata e afferrata dalla donna per il collo, probabilmente con l'obiettivo di allontanarla. La sconosciuta, non si è fermata a questo. Ha, infatti, sottratto il telefono alla giovane, forse per impedirle di chiamare le forze dell'ordine. La tatuatrice thienese ha avuto la prontezza di non reagire per evitare di far degenerare la situazione già sgradevole e soprattutto per non rovinare la giornata di festa alla sua amica. A confermarle quanto successo, solo il post di Albachiara Sacrumcor, amica e collega di lavoro: «Addio al nubilato: una donna ha appena preso Eva Pevarello per il collo, ha ancora il segno. E le ha portato via il cellulare». Eva Pevarello fisicamente sta bene, ma quel gesto violento e insensato l'ha particolarmente scioccata, come è inevitabile che sia. Fa riflettere, infatti, la violenza gratuita che, troppe spesso ultimamente, viene sprigionata verso sconosciuti da persone a prima vista del tutto insospettabili. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Maso