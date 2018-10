La Festa delle benemerite dell’Arma fa beneficenza

Giornata importante, sabato, per l’Associazione nazionale carabinieri. Si terrà infatti, sabato al ristorante “Dai Gelosi” di Quinto, l’ottava Festa regionale delle benemerite, organizzata dalla delegata per il Veneto Margherita Pasdera, dalla delegata provinciale Cazzola con il coordinatore provinciale, maresciallo Giovanni La Face. La festa sarà anche l’occasione per devolvere un contributo all’associazione “Team for Children” per il reparto oncologico pediatrico dell’ospedale di Vicenza. L’evento è patrocinato dall’ispettore regionale, generale di brigata Enrico Vendramini, e dall’amministrazione comunale di Quinto Vicentino. Saranno presenti autorità militari e civili. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.FR.