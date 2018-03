Sindaci su due ruote per testare i difetti delle piste ciclabili

“Vivere la mobilità sostenibile per promuovere un territorio responsabile”: è il tema dell’iniziativa prevista oggi, dalle 8.30, con partenza da Grisignano, per un tour fra piste ciclabili, con l’obiettivo di “testare” punti di forza e possibilità di miglioramento. Il tour si pone a conclusione del corso di formazione “Marketing territoriale e promozione locale - Il cicloturismo a Vicenza” promosso da Fondazione Centro Produttività Veneto (Cpv), con la collaborazione dell’Ogd Terre Vicentine e il progetto strategico della Regione Veneto “Green tour - Verde in movimento”. Fra i 20 iscritti alcuni sindaci dei comuni attraversati dalle ciclovie, rappresentanti della Provincia, gestori di agriturismi e di strutture ricettive, esponenti di Confartigianato, dell’associazione Fiab e dello Iat di Barbarano. Il ritrovo è di fronte alla biblioteca. Alle 12 è prevista una sosta all’agriturismo Fattoria Grimana di Montegalda, dove alle 12.30 si concluderà la giornata con una sintesi del lavoro svolto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.M.