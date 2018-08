Il Grand Prix incorona nove giovani bellezze

Bellezze protagoniste all'Enfant Prodige di Vancimuglio, a Grumolo delle Abbadesse. La serata, andata in scena nei giorni scorsi, ha “incoronato” nove giovani ragazze, in occasione del concorso Miss Grand Prix. Tra le premiate, Francesca Montalto, Amaya Perera e Alessandra Ursache, 16enni veronesi, divenute nell'ordine Miss Grand Prix Talento, Miss Grand Prix Fitness e Miss Grand Prix Moto Ducati; vicine al gradino più alto del podio, Laura Zen, 23enne di Rossano Veneto eletta Miss Grand Prix Auto-Bes, riconoscimento che vale il secondo posto. Vicentina anche la 16enne Alice Zanuso, divenuta Miss Grand Prix Calcio Veneto. La giovane studentessa di Arzignano, ha ricevuto una vera ovazione da parte del pubblico al momento dell'incoronazione, con il titolo che le permetterà il passaggio alla prefinale nazionale in Abruzzo, ai primi di settembre. La serata ha visto brillare anche le bellissime Danisha Fernando, 16enne e Sara Granato, 18enne, entrambe veronesi, Gaia Dalese, 17enne di Treviso e la 16enne vicentina Isabel Borgo: a tutte è stata assegnata la Nomination. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.M.