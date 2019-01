Il Comune è riciclone Premio da Legambiente

Il Comune di Grisignano di Zocco è ufficialmente “free” dai rifiuti. A dirlo Legambiente Veneto durante il Forum Rifiuti tenutosi nella Casa dei Carraresi di Treviso. Durante l’evento, al Comune è stato assegnato l’attestato “Comune Rifiuti Free” in quanto Legambiente ha certificato che il paese è produttore di 72,2 chilogrammi di rifiuto secco per abitante, al di sotto della soglia di 75 prevista dalla classifica del Veneto ed inoltre raggiunge la percentuale di 77,9 di raccolta differenziata. Le Amministrazioni che rientrano in questa speciale classifica si distinguono per le migliori performance di riduzione del rifiuto secco in ambito urbano. Per entrare nel top della gestione sostenibile, infatti, non bastava rispettare solo l’obiettivo nazionale del 65 per cento di raccolta differenziata, ma anche rientrare sotto la soglia dei 75 chilogrammi l’anno per abitante. «Questo splendido riconoscimento non deve essere un punto di arrivo - il commento di Renzo Lotto, sindaco di Grisignano di Zocco -, ma è necessario essere sempre attenti nel riciclare in modo corretto per raggiungere ottimi risultati». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.M.