Ciclabile sull’ex ferrovia Ora apre il primo tratto

Sarà il governatore del Veneto Luca Zaia a tagliare il nastro che inaugurerà, venerdì mattina, il tratto ciclabile dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia che attraversa il Comune di Grisignano di Zocco. Si tratta di un percorso di 8 chilometri, acquistato a suo tempo dall’amministrazione guidata da Renzo Lotto e ora pronto per essere percorso a piedi, in bicicletta o a cavallo. «È un momento importantissimo per Grisignano e non solo – sottolinea il sindaco -. Grazie alla ciclabile i punti nevralgici del nostro territorio, dalla stazione al centro, da Pojana di Granfion a Barbano, sono collegati in piena sicurezza e ci consentono di promuovere la sana abitudine quotidiana dei percorsi casa-scuola o casa-lavoro a piedi o in bici». Ma l’importanza del progetto non tocca solo Grisignano. Dei 120 chilometri della Treviso-Ostiglia, infatti, 22 attraversano il Vicentino, interessando dieci municipalità che saranno tutte rappresentate venerdì «Il futuro collegamento della ciclabile con l’asse del Bacchiglione a Montegalda e il completamento dell’intera tratta anche a nord verso Treviso e a sud-ovest nel Veronese – spiega Lotto -, porterà tante nuove opportunità legate al cicloturismo». A partire dalla salute. La ciclabile dell’Ostiglia, infatti, è stata inserita dalla Regione nel progetto strategico Green Tour – Verde in Movimento, destinato a creare nella regione un anello di 600 chilometri di mobilità lenta, sana e sicura in contesti di pregio paesaggistico e storico-artistico. Il programma dell’inaugurazione prenderà il via alle 10.30. Il ritrovo è fissato all’ex casello di Barbano, a piedi o in bicicletta. La prima tappa del percorso prevede la posa di una delle 200 piante donate da Alì Supermercati, che formeranno un filare di alberi lungo tutta la ciclabile. La seconda tappa vedrà l’intitolazione del chilometro 55 della Treviso-Ostiglia al ciclista campione del mondo Alessandro Ballan, presente all’iniziativa. Da qui si proseguirà fino a Poiana di Granfion, mentre lungo il percorso le soste verranno animate dalla compagnia Theama Teatro. Dopo l’inaugurazione, spuntino per tutti organizzato dalla Coldiretti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.FR.