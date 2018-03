Otto donne imprenditrici si raccontano al Busnelli

L’avvincente racconto di otto donne, che partendo da Vicenza e dal Veneto hanno avviato progetti e ottenuto riconoscimenti professionali, va in scena oggi al teatro Busnelli di Dueville. Alle 20.15 il palcoscenico di via Dante ospita la seconda edizione di Whats Next Talk. L’evento 2018, con la collaborazione di più di 20 volontari nella macchina organizzativa guidata da Alessia Camera, Margot Deliperi, Mauro Borgo e Riccardo Dalla Fontana, vede ancora una volta protagoniste otto donne. Saranno Eleonora Carta Ceo di The Energy Audit, Cinzia Pizzoccaro chief operating officer di Paoul, Gaia Dall'Oglio fondatrice e Ceo di Sgaialand, Chiara Bigarella neolaureata in informatica all’Università di Padova, Nausicaa Orlandi presidente del consiglio nazionale dei chimici, Marta Basso “Ceo for one month” di Adecco Group Italy nel 2017, Lara Albania con un dottorato di ricerca in Bioscienze e Biotecnologie iniziato a Padova e la programmatrice Debora Oliosi che ha fondato importanti aziende di comunicazione. Si aggiunge Carolina Gianardi, “angelo investitore” con 25 anni di esperienza in realtà multinazionali. Presentatori della serata Lara Lago e Igi Meggiorin. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.